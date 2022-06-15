Пекин, 15 июня, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Масштаб оттока внешнеторговых заказов Китая поддается контролю, и его влияние ограничено, заявило Министерство коммерции КНР, передает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

С начала этого года часть внешнеторговых заказов, которые вернулись в Китай в прошлом году, снова утекли, поскольку производство в соседних странах постепенно восстанавливается, сообщил на пресс-конференции чиновник министерства Ли Синцянь.

«Влияние оттока возвращенных заказов, как правило, поддается контролю. Перемещение некоторых отраслей соответствует экономическим законам», — сказал Ли, добавив, что Китай уже 13 лет подряд является крупнейшим в мире экспортером товаров, и факторная структура меняется с постоянной модернизацией его промышленности.

Он отметил, что позиция Китая в глобальной структуре промышленности и цепочек поставок «по-прежнему консолидирована», сославшись на полную промышленную систему страны и преимущества в инфраструктуре, возможностях поддержки промышленности и талантах.

За первые четыре месяца этого года иностранные инвестиции в Китай, в фактическом использовании, увеличились на 26% в годовом исчислении, в то время как в обрабатывающей промышленности выросли на 65%, показывают официальные данные.

Чтобы помочь предприятиям внешней торговли получить заказы и выйти на рынки, страна будет и далее содействовать реализации политики, предоставлять компаниям услуги для решения их проблем в области логистики и получения заказов, а также оптимизировать размещение производства. Ли добавил, что Китай будет стремиться к открытости на высоком уровне, чтобы страна оставалась популярным направлением для глобальных иностранных инвестиций.