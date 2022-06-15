Вена, , 03:30 — REGNUM Украина должна «выполнить определенные критерии», чтобы стать членом ЕС. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер 14 июня по итогам встречи со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.

Фига Цитата из к/ф «12 стульев». Реж Леонид Гайдай. 1971. СССР

Австрийский лидер также выразил благодарность главе украинского парламента «за открытый разговор».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня Карл Нехаммер заявил, что Австрия согласится на статус Украины в качестве кандидата на вступление в ЕС, если аналогичный статус будет предоставлен Молдавии, а также государствам Западных Балкан.

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