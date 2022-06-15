Лондон, , 02:33 — REGNUM Первый авиарейс с депортируемыми из Великобритании в Руанду нелегальными мигрантами в последний момент после решения Европейского суда по правам человека, передает телеканал ITV со ссылкой на источники в британском министерстве внутренних дел.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Ожидалось, что самолет Boeing 767-300 с семью мигрантами на борту вылетит из города Эймсбери в Руанду, однако ЕСПЧ призвал остановить депортацию нелегальных мигрантов. С соответствующим требованием в суд обратились благотворительные организации и правозащитники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс объявила об отправке семерых нелегальных мигрантов в Руанду. При этом британскому бюджету высылка мигрантов могла обойтись в 500 тыс. фунтов стерлингов.

Читайте ранее в этом сюжете: Нелегальных мигрантов Лондон направит в Руанду