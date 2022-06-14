Нью-Йорк, США, 15 июня, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 июня разнонаправленно на фоне ожидания итогов заседания ФРС. В плюсе Nasdaq.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 151,91 пункта (0,50%), до уровня 30 364,83 пункта. S& P 500 подешевел на 14,15 пункта (0,38%), до уровня 3735,48 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 19,12 пункта (0,18%), до уровня 10 828,34 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть растут после публикации июньского доклада Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК).

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