Яунде, 15 июня, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Не менее трех человек погибли в результате нападения террористов из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Крайнесеверном регионе Камеруна, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в силовых структурах.

(сс) Atlas Green Африка

Сообщается, что вооруженные боевики напали на деревню Ндрок ночью, пока мирные жители спали. В результате нападения трое гражданских погибли, еще несколько получили ранения различной степени тяжести. Отмечается, что террористы также ограбили жителей деревни.

В настоящее время в районе развернута военная операция. Военнослужащие и сотрудники силовых структур Камеруна ведут поиск террористов.