Вашингтон, 14 июня, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Министерство финансов США считает, что Россия увеличила свои нефтяные доходы, несмотря на сокращение объёмов продажи нефти. Об этом заявил 14 июня первый заместитель главы ведомства Адевале Адейемо, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы знаем, что Россия сегодня продает меньше нефти в пересчёте на баррели, но из-за роста цен она может получать больше прибыли», — сказал он.

Замминистра финансов отметил, что цель США заключается в том, чтобы «снизить уровень доходов России, несмотря на то, что страны могут и дальше продолжать покупать российскую нефть».

Адейемо также не исключил, что российская нефть может продолжать поступать в Соединённые Штаты, несмотря на запрет её поставок, введённый в марте. «Одна из проблем с нефтью заключается в том, что вы не всегда можете знать, откуда она поставляется», — пояснил он.