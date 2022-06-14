Прага, , 23:32 — REGNUM Студия GSC Game World выложила в Сеть новый трейлер S. T. A. L. K. E. R. 2, выполненный на «движке» игры. Видео было опубликовано 14 июня на портале DSOGaming.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Кадр из трейлера игры

Ролик отчасти является отсылкой к оригинальной заставке игры «S. T. A. L. K. E. R.: Тень Чернобыля»: зрителям показали направляющийся в зону грузовик, в кузове которого находится сталкер в бессознательном состоянии. Разработчики также официально объявили, что релиз игры отложен на 2023 год.

Напомним, изначально GSC Game World заявляла, что продолжение S. T. A. L. K. E. R. выйдет в апреле 2022 года, позже студия назвала новую дату — 8 декабря 2022-го. Многие известные видеоблогеры скептически отнеслись к заявлениям разработчиков по поводу этих дат релиза, поскольку считали, что в действительности компании предстоит ещё много работы над проектом. Игра разрабатывается на основе «движка» Unreal Engine 5.

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