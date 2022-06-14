Москва, 14 июня, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Пустить движение по основному ходу автотрассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань планируется уже в 2023 году, а работы по благоустройству завершат в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства России по итогам осмотра территории строительства вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

пресс-служба правительства России Один из участков трассы М-12

По его словам, сейчас на строительстве всех участков автодороги протяженностью около 800 км работают почти 20 тыс. человек, через месяц число работников увеличится до 30 тыс. человек. Сейчас путь от Москвы до Казани занимает около 11-12 часов, после завершения проекта его можно будет преодолеть за 6,5 часа.

Хуснуллин подчеркнул, что М-12 — часть стратегического транспортного коридора, который окажет значительное влияние на развитие экономики страны.

«Это ось «Запад — Восток»: от Беларуси, Санкт-Петербурга через Москву и дальше до границы с Китаем», — отметил зампред правительства и добавил, что плюсы после завершения строительства должны почувствовать все, кто проживает вдоль новой автотрассы. Только на участке от Москвы до Казани — это восемь регионов России, на участке от Казани до Екатеринбурга – еще шесть регионов.

«Мы форсируем план «Европа — Западный Китай». Для выхода на Китай трасса предусматривается в районе Чувашии, делаем обход Самары, мост через Волгу, дальше — от Самары до Оренбурга, от Оренбурга – выход на Казахстан, на Китай. Мы сейчас ведём работу с китайскими коллегами, с коллегами из Казахстана, чтобы и на той территории Казахстана эту двухполосную дорогу расширить», — сообщил Хуснуллин. В текущей ситуации этот коридор особенно актуален как артерия для доставки грузов и технологий, также рассматриваются дополнительные возможности выхода на Северный Китай. Кроме того, трасса рассматривается и как антикризисная мера - доля российских материалов в строительстве составляет 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хуснуллин говорил, что уже в этом году планируется завершить обход Владимира и приступить к возведению участка от ЦКАД (Центральная кольцевая автодорога) до бетонной дороги по Московской области.

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