Вашингтон, 14 июня, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Организатор американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что в свой первый орбитальный полет прототип космического корабля Starship может отправиться в июле текущего года.

Скриншот страницы Twitter O Vagner Илон Маск в образе Остапа Бендера

Об этом он сообщил 14 июня на своей странице в Twitter.

«Starship будет готов к полету в следующем месяце», — написал Маск, отвечая на вопрос одного из пользователей.

По его словам, вечером 13 июня прошла проверка его подготовки к полету.

Стоит отметить, что в марте Маск заявлял о первом полёте Starship в мае 2022 года.

По утверждению компании SpaceX, Starship будет космическим кораблем многоразового использования, способным долететь до Марса и рассчитанным на 100 человек.