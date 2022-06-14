Донецк, 14 июня, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Населённый пункт Еленовка в ДНР подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских боевиков вечером 14 июня, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

РСЗО «Ураган»

В 17:00 мск огонь украинские вооружённые формирования открыли со стороны населённого пункта Новомихайловка, выпустив десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

В 19:50 мск они обстреляли посёлок из РСЗО БМ-27 «Ураган», выпустив одну ракету.

Читайте также: Украинские боевики обстреляли Еленовку в ДНР из «Града»