Вашингтон, 14 июня, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Пользователи интернет-сервиса YouTube в разных странах мира сообщают о сбоях в работе, сообщает 14 июня сайт Downdetector, отслеживающий сбои и отключения на большинстве популярных интернет-ресурсов.

(сс) Jonas Bengtsson Логотип Youtube

Отмечено, что на 21:20 мск было зафиксировано более 2,7 млн жалоб. В частности около 53% пользователей жалуются на функционирование веб-сайта, ещё 33% заметили неполадки в работе приложения, а 14% сообщили о неполадках в работе видеотрансляций.

Кроме того, сайт российского сервиса «Детектор сбоев» зафиксировал массовые сообщения пользователей о пропаже комментариев под видео, опубликованных в хостинге YouTube.