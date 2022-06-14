Лондон, 14 июня, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Руководство «Фиорентины» из Флоренции отказалось выкупать 26-летнего опорного полузащитника сборной Уругвая Лукаса Торрейру за 15 миллионов евро. Футболист вернется в лондонский «Арсенал». Об этом 14 июня сообщил журналист Фабрицио Романо.

ФК «Арсенал»

В прошедшем сезоне Лукас Торрейра, выступая за «Фиорентину» на правах аренды, принял участие в 31-м матче итальянской Серии А 2021/22, в котором отметился пятью забитыми мячами, одной результативной передачей и получил восемь желтых и одну красную карточки.

За «Арсенал» Лукас Торрейра выступает с 10 июля 2018 года после перехода из «Сампдории» за 28,65 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость хавбэка, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро, а соглашение Торрейры с «канонирами» рассчитано до 30 июня 2023 года.