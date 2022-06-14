Екатеринбург, 14 июня, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Известный певец Валерий Меладзе выступил на закрытом мероприятии в Екатеринбурге. Об этом 14 июня написало информационное агенство Ura.ru.

NatashaEgorova98 Валерий Меладзе

Как сообщил источник, выступление артиста проходило на «Екатеринбург Арене» 12 июня 2022 года, а его организатором стала фармацевтическая сеть «Живика». Вместе с Меладзе перед гостями мероприятия также выступили Niletto (Данил Прытков), Мари Краймбрери (Марина Жадан), «Ленинград» и «Дискотека Авария».

Ранее Отар Кушанашвили рассказал о том, как живёт безработный Меладзе. По словам журналиста, «теперь карьера Меладзе напоминает след от камня, рухнувшего в тёмную воду».