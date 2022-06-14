Варшава, , 21:31 — REGNUM Сегодня, 14 июня, сборная Польши в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 сыграет со сборной Бельгии. Игра пройдет в Варшаве на стадионе «ПГЕ Народовы», а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Аксель Витсель и Насер Шадли Андрей Пронин © ИА REGNUM

Бригада арбитров (Босния и Герцеговина): Ирфан Пельто | Сенад Ибришимбегович | Давор Бельо.

Стартовые составы команд:

Польша: Войцех Щенсный, Мэтти Кэш, Метеуш Виетска, Якуб Кивер, Камиль Глик, Кароль Линетти, Никола Залевский, Шимон Журковский, Себастьян Шиманьский, Петр Зелиньский, Роберт Левандовски.

Бельгия: Симон Миньоле, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Леандер Дендонкер, Аксель Витсель, Юри Тилеманс, Тимоти Кастань, Торган Азар, Эден Азар, Дрис Мертенс, Миши Батшуайи.

В последний раз сборные Польши и Бельгии играли между собой 8 июня 2022 года. Тот матч завершился крупной победой подопечных Роберто Мартинеса со счетом 6:1, а забитыми мячами отметились Роберт Левандовски (28’ Себастьян Шиманьский), Аксель Витсель (42’ Тимоти Кастань), Кевин Де Брёйне (59’ Эден Азар), Леандро Троссард (73’ Миши Батшуайи, 80’ Янник Феррейра Карраско), Леандер Дендонкер (83’ Юри Тилеманс), Юри Опенда (90+3’ Торган Азар).