Мёнхенгладбах, Германия, , 21:25 — REGNUM Сегодня, 14 июня, в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия Парк» сборная Германии по футболу в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2022/23 встретится со сборной Италии Роберто Манчини. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Лерой Сане Ailura

На матч назначена румынская бригада арбитров во главе с Истваном Ковашем. Ассистенты главного судьи — Васил Маринеску и Овидиу Артене.

Стартовые составы команд:

Германия (расстановка 4-2-3-1): Мануэль Нойер — Дэвид Раум, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле, Лукас Клостерманн — Илкай Гюндоган, Йозуа Киммих – Лерой Сане, Томас Мюллер, Йонас Хофманн – Тимо Вернер.

Италия (расстановка 4-3-3): Джанлуиджи Доннарумма — Давиде Калабрия, Джанлука Манчини, Алессандро Бастони, Леонардо Спинаццола — Николо Барелла, Брайан Кристанте, Давиде Фраттези – Маттео Политано, Джакомо Распадори, Вилли Ньонто.