Варшава, 14 июня, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Компания Wargaming, разработчик видеоигр World of Tanks и World of Warships, планирует открыть новые офисы. Об этом 14 июня сообщает VentureBeat.

Фото предоставлено пресс-службой Wargaming World of Tanks

Первоначально белорусская компания открывает две новые студии — в Белграде (Сербия) и Варшаве (Польша). Так, у Wargaming будет уже семь представительств в Европе. «Варшава и Белград были логичным выбором для этих новых мест; оба являются быстро развивающимися технологическими секторами с огромным потенциалом. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с ИТ-сообществами обоих городов для создания лучших в своем классе подразделений по разработке и изданию игр», — рассказал глава Wargaming Виктор Кислый.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2022 года Wargaming объявила о своём уходе из России и Белоруссии. В компании объявили, что на время переходного периода, продолжительность которого не уточняется, все её продукты останутся доступными в этих странах.