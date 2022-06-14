Папа Римский: работа, за которую не платят достойно — это рабство
Ватикан, 14 июня, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Если работник не получает за свой труд достойной оплаты, то это не работа, а рабство, отметил 14 июня в своем обращении по случаю Всемирного дня бедных папа Римский Франциск.
Иван Шилов ИА REGNUM
Франциск I
Как график работы, так и вознаграждение за труд должны быть справедливыми, подчеркнул Франциск.
Недопустимо использовать наёмных работников в качестве «средств производства», нельзя забывать о том, что они — люди, добавил он.