МИД России: «стоп-лист» для подданных Британии будет расти и дальше
Москва, 14 июня, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Работа над пополнением «стоп-листа» для подданных Британии с запрещением для них въезда в Россию, будет продолжаться и далее, сообщает 14 июня официальный сайт МИД РФ.
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Тереза Мэй. Граффити в Лондоне
С таким заявлением российский МИД выступил после составления санкционных списков из 49 британских подданных, в том числе редакторов и журналистов ведущих британских СМИ, высокопоставленных офицеров вооруженных сил Британии, а также представителей бизнеса, связанного с военной промышленностью.
«Работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена», — указано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.