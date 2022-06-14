Бишкек, 14 июня, 2022, 19:58 — ИА Регнум. В столице Киргизии возле здания администрации президента страны прошёл митинг самозахватчиков, потребовавших от властей ускорить легализацию незаконно полученных ими земельных участков.

Jasmine Halki Бишкек

С участниками акции протеста встретился премьер-министр Акылбек Жапаров.

Читайте также: В Киргизии начали легализовать земельные наделы самозахватчиков

Они потребовали от высокопоставленного чиновника сократить сроки оформления документов на захваченные земли, которые в соответствии с Положением о земельной амнистии сейчас составляют три месяца.

В итоге премьер-министр поручил Министерству сельского хозяйства сократить сроки подготовки документов на незаконно полученные земельные участки и упростить механизм получения правоустанавливающих документов для строительства домов на захваченных землях, попавших под амнистию.

Читайте также: В Киргизии незаконно захватили и застроили 13 тысяч гектаров сельхозземель