Санкт-Петербург, , 19:59 — REGNUM Спецоперация ВС РФ на Украине завершится победой России и Донбасса над киевским силами, заявил 14 июня глава ДНР Денис Пушилин на заседании рабочей группы по взаимодействию между Санкт-Петербургом и Мариуполем.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин © ИА REGNUM

Денис Пушилин «Безусловно, специальная военная операция для нас — освободительная операция, она закончится полнейшей победой наших союзнических сил, в этом нет никаких сомнений».

По его словам, Донбасс после освобождения сможет реализовать свой потенциал — и промышленный, и экономический. Он вернётся к своему нормальному состоянию, «когда он не только самодостаточен, но и помогает другим регионам, которые в этом нуждаются».

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