Нижний Новгород, , 19:49 — REGNUM Более 600 кибератак было совершено на информационные ресурсы правительства Нижегородской области с начала 2022 года. Об этом рассказали в региональном министерстве информационных технологий и связи 14 июня.

Хакер Twimg.com

По данным ведомства, «диапазон выявляемых киберугроз крайне широк: от простых и специализированных до высоко нагруженных DDoS-атак».

«На данный момент фиксируется от трех до пяти атак в сутки. Это в 30 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года», — уточняет портал NewsNN.