Вашингтон, 14 июня, 2022, 19:42 — ИА Регнум. До 5 декабря американский минфин продлил подпавшим под санкции российским банкам разрешение на проведение связанных с энергоносителями сделок, сообщает 14 июня финансовое ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В опубликованной генеральной лицензии минфина США сказано, что все связанные с энергоносителями сделки, ранее запрещённые указом президента США, продлеваются 5 декабря 2022 года.

Это касается Банка России, Сбербанка, Совкомбанка, Внешэкономбанка, ВТБ, банка «Открытие», Сбербанка, Альфа-банка, а также организаций, в которых этим банкам принадлежит доля в 50% и выше.

Действие этого нововведения касается добычи, производства, переработки, сжижения, производства газообразного горючего, получения газа из СПГ.

Сюда же относятся обогащение, транспортировка, приобретение углеводородов (в том числе сырой или требующей дальнейшей переработки нефти, промыслового конденсата, газового конденсата, нефтепродуктов, природного газа).

Исключение составляют сделки, запрещённые указом, который глава Штатов Джо Байден подписал 8 марта: он касается запрета на импорт в страну энергоносителей из России и новых инвестиций в российский энергосектор.

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