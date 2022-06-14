Нижний Новгород, 14 июня, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Сотрудникам завода Volkswagen в Нижнем Новгороде удалось добиться значительного улучшения условий увольнения по собственному желанию. Об этом сообщили в профсоюзе автомобильного предприятия.

Aleksey Igonin Нижний Новгород

Ранее руководство завода предложило работникам добровольно расторгнуть трудовые контракты, пообещав при этом выплатить по шесть окладов в качестве «откупных».

После обращения профсоюзных организаций первоначальное предложение претерпело изменения, став более выгодным для сотрудников — теперь им предлагают при увольнении шесть средних зарплат, что позволит некоторым из них получить на 100 тысяч рублей больше.

Также стало известно о том, что нижегородские сотрудники, получившие субсидию на покупку машины, будут освобождены от её возврата.

Кроме того, работникам разрешили оставить себе ноутбуки и смартфоны, выданные компанией, но при этом будет удержано 13% от их остаточной стоимости.