Вашингтон, , 19:18 — REGNUM Мессенджер WhatsApp решил проблему переноса истории сообщений с Android на iOS-устройства. Об этом 14 июня пишет Daily Mail.

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Пользователи смогут перенести сохранённые чаты в мессенджере с помощью специального приложения Move To iOS. Изначально владельцы WhatsApp могли отправлять историю сообщений только с операционной системы iOS на Android.

Добавим, что пока процесс переноса работает только на новых моделях iPhone или iPhone со сброшенными настройками. Для того, чтобы воспользоваться приложением Move To iOS, потребуется Android 5 или более поздняя версия и iOS 15.5.

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