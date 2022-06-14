Бишкек, 14 июня, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Киргизстанские экспортёры сельхозпродукции готовы увеличить поставки в Россию овощей, фруктов, сыра и форели. Об этом заявил начальник управления Министерства сельского хозяйства Киргизии Уран Чекирбаев на международной многоотраслевой деловой миссии российских компаний в Бишкеке.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По его словам, таким образом можно покрыть часть потребности российского рынка в продовольственных товарах, которые перестали завозить в Россию из стран Запада.

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Чиновник отметил, что за 2021 год Киргизия экспортировала в Россию фрукты, овощи, молочные продукты и рыбу на $134 млн (7 млрд 742 млн рублей) и одновременно с этим импортировала российскую сельхозпродукцию почти на $250 млн (14 млрд 444 млн рублей).

Также он сообщил, что сейчас в Киргизии работают 13 торгово-логистических центров и около 400 хранилищ овощей и фруктов, а ещё четыре таких центра и два оптово-распределительных центра строят при содействии Азиатского банка развития.

«Приглашаем российские компании участвовать в этом проекте, чтобы вы могли иметь здесь логистические центры и овощехранилища», — подытожил представитель Минсельхоза республики.

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