Бишкек, 14 июня, 2022, 18:53 — ИА Регнум. При поддержке России в Киргизии планируют построить ещё девять школ. Об этом стало известно в ходе международной многоотраслевой деловой миссии российских компаний в Бишкеке.

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Также российская сторона продолжит экспорт образовательных технологий в республику.

По словам замминистра образования Уланбека Мамбетакунова, сейчас власти Киргизии пересматривают государственные образовательные стандарты — планируют ввести двенадцатилетнее школьное образование.

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«В этом отношении мы хотели бы взаимодействовать с Россией. Также хотим сотрудничать в области дошкольного и STEM-образования, где у России хороший опыт», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Глава представительства Россотрудничества в Киргизии Альберт Зульхарнеев отметил, что в сфере образования есть два основных направления киргизско-российского сотрудничества — это модернизация школ и вузов, а также совместное развитие русского и киргизского языков.

«Миллионы киргизстанцев используют эти языки в работе и повседневной жизни. Чтобы эта ситуация в будущем не привела к конфликтам, а стала плодородной почвой для развития, необходимо активно внедрять технологии», — подытожил он.

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