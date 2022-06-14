Москва, 14 июня, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Министерство финансов России ограничило публикацию данных об исполнении федерального бюджета для минимизации риска введения дополнительных санкций, сообщает 14 июня пресс-служба ведомства.

Providefin.ru Министерство финансов России

Как отметили в Минфине, применяемые в отношении России санкции «различаются по механизму их действия и степени негативных последствий».

«В связи с оказываемым давлением со стороны США, Евросоюза, Великобритании и других недружественных государств на Россию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчётности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что данное решение призвано помочь «минимизировать риск введения дополнительных санкций».

Напомним, ранее сегодня Минфин сообщил, что федеральный бюджет России за январь–май был исполнен с профицитом в 1 трлн 495 млрд рублей. При этом ведомство опубликовало только общие данные об исполнении расходов бюджета и поступивших в него доходах. Сведений об источниках финансирования дефицита бюджета, исполнении расходов по отдельным разделам бюджета и в разрезе государственных программ Минфин раскрывать не стал.