Подгорица, , 17:50 — REGNUM Турецкая авиакомпания Turkish Airlines начала выполнять рейсы из Стамбула в черногорский аэропорт Тиват. Раньше авиакомпания летала только в Подгорицу, сообщает RTCG.

Авиакомпания Turkish Airlines

Полет длится около двух часов, и уже забронировано 80 процентов билетов, поэтому Turkish Airlines обязательно увеличит количество запланированных еженедельных ротаций, говорится в сообщении компании;

Благодаря связи со Стамбулом Тиват будет связан с 80 направлениями мира, сообщили из аэропорта Черногории.