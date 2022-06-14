Минск, , 18:44 — REGNUM Перезагрузка партийной системы в Белоруссии давно назрела и должна стать частью уже запущенной конституционной реформы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 14 июня председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Артём Агафонов © ИА REGNUM

«Белорусская партийная система — это 15 партий, список которых остаётся практически неизменным более 20 лет, несмотря на многочисленные попытки создания новых партий, расколы и внутренние кризисы в уже существующих. Последняя партий была зарегистрирована в 2000 году, и это была Консервативно-христианская партия БНФ Зенона Позняка, которая сейчас практически не подаёт признаки жизни. Таких существующих лишь виртуально партий сейчас в Белоруссии абсолютное большинство, однако никто их не ликвидирует». Артём Агафонов

По мнению политика, такая картина не соответствует реальному раскладу политических сил в Белоруссии и запросу общества. При этом Агафонов сомневается, что система, которая сложится в результате партийного строительства, обещанного президентом Белоруссии Александром Лукашенко, будет соответствовать общественным чаяниям.

«В принятой на февральском референдуме Конституции изменено само определение партии. Если раньше было записано, что они «содействуют выявлению и выражению политической воли граждан, участвуют в выборах», то теперь «содействуют реализации и защите прав, свобод и интересов человека и гражданина». То есть на конституционном уровне партии превращены из политических институтов во что-то непонятное — то ли клубы по интересам, то ли правозащитные организации. Конечно, более определенно о будущем белорусской партийной системы можно будет говорить после принятия закона о политических партиях, о котором говорят уже давно. Но особого оптимизма по поводу её будущего я не испытываю», — резюмировал Агафонов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая 10 июня на семинаре-совещании «Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне», заявил, что «партийному строительству в стране быть», однако на получение бюджетных денег партийные структуры не должны рассчитывать. Также белорусский лидер пообещал бороться против тех партий, которые будут «разрушать страну».