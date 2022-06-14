Политик: В Белоруссии нет партий — есть клубы по интересам
Минск, 14 июня, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Перезагрузка партийной системы в Белоруссии давно назрела и должна стать частью уже запущенной конституционной реформы. Об этом корреспондентуИА REGNUM сообщил 14 июня председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.
По мнению политика, такая картина не соответствует реальному раскладу политических сил в Белоруссии и запросу общества. При этом Агафонов сомневается, что система, которая сложится в результате партийного строительства, обещанного президентом БелоруссииАлександром Лукашенко, будет соответствовать общественным чаяниям.
«В принятой на февральском референдуме Конституции изменено само определение партии. Если раньше было записано, что они «содействуют выявлению и выражению политической воли граждан, участвуют в выборах», то теперь «содействуют реализации и защите прав, свобод и интересов человека и гражданина». То есть на конституционном уровне партии превращены из политических институтов во что-то непонятное — то ли клубы по интересам, то ли правозащитные организации. Конечно, более определенно о будущем белорусской партийной системы можно будет говорить после принятия закона о политических партиях, о котором говорят уже давно. Но особого оптимизма по поводу её будущего я не испытываю», — резюмировал Агафонов.
Как сообщалоИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая 10 июня на семинаре-совещании «Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне», заявил, что «партийному строительству в стране быть», однако на получение бюджетных денег партийные структуры не должны рассчитывать. Также белорусский лидер пообещал бороться против тех партий, которые будут «разрушать страну».