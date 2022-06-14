Москва, 14 июня, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Ответа со стороны Киева на переданный Москвой проект договорённостей так и не нет, сообщил 14 июня журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Юрий Ушаков

После последней встречи представителей РФ и Украины, состоявшейся в Стамбуле (Турция), российская сторона передала Киеву «подработанный проект».

Это случилось 15 апреля, и на сегодняшний день российское предложение так и осталось «последним», поскольку «никакой реакции не было» со стороны Киева.

Юрий Ушаков «После этого, может быть, были какие-то контакты неофициальные по телефону, причём не на уровне делегаций, а на уровне отдельных представителей, а потом вообще всё заглохло».

Напомним, Москва поставила Киеву условия: чтобы остановить боевые действия на территории Украины, необходимо, прежде всего, признание украинским руководством суверенитета ДНР и ЛНР, территорию Крыма — российской.