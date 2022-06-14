Москва, 14 июня, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Известная телеведущая Виктория Боня высмеяла информационный курс о криптовалюте, организованный журналисткой Ксенией Собчак. Об этом сообщил портал StarHit 14 июня.

Wikimedia.org Ксения Собчак

«Собчак заявляет про инфоцыган, а дальше придумывает свой курс якобы с какими-то профессорами, которые вообще никому не нужны. Хочется иногда просто вдохновиться человеком, который тебя вдохновляет. Тебе его слова более понятны, чем слова профессора», — заявила Боня. Помимо этого, телеведущая напомнила о том, как ещё недавно Собчак обвиняла блогера Елену Блиновскую в «инфоцыганстве», однако вскоре сама пошла по её стопам, запустив авторский курс.

Ранее Ксения Собчак публично высмеяла Викторию Боню. Поводом для насмешек стало появление Бони на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля, на которое никак не отреагировали местные фотографы.