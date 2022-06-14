Нерехта, Костромская область, , 18:07 — REGNUM В городе Нерехте Костромской области открыли памятник купцам-основателям местной текстильной промышленности Аполлинарию Брюханову, Борису Дьяконову и Андрею Сыромятникову. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Открытие памятника в Нерехте Администрация Нерехты и Нерехтского района

Событие приурочили ко Дню работников текстильной и лёгкой промышленности. Памятник из бронзы появился в парке «Ткацкий двор», его изготовила команда мастера Валерия Белова из Буя. Она же занималась созданиям композиции, посвящённой местным храмам.

История крупнейшего фабричного комплекса Нерехты началась в 1841 году. Тогда Аполлинарий Брюханов открыл ручную полотняную мануфактуру в собственной усадьбе. Через 8 лет на предприятии появились 80 станков, число работающих достигло 160 человек. На фабрике изготавливали шерстяные, льняные и бумажные ткани, парусину. В 1850 Брюханов объединил капиталы с Сыромятниковым и перенёс производство на его фабрику.

В 1852 купец открыл льняное производство в Костроме, оставив нерехтское предприятие родственнику Дьяконову. К началу 20 века на фабрике работали 1300 человек, в 1918 она была национализирована и переименована в льняную мануфактуру «Красная текстильщица». Сейчас здание находится в запустении. Ранее потомок одного их основателей текстильного промысла — руководитель концерна «Медведь» Вадим Брюханов планировал восстановить историческую постройку под гостиницу. Насколько эта идея осуществима, пока неизвестно.

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