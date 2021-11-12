Кострома, , 16:43 — REGNUM В Нерехте Костромской области завершено благоустройство парка «Ткацкий двор». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Урны в виде катушек ниток Https://adm44.ru

Город победил во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. Большую часть работ по приведению парка в порядок — 50 из 80 млн рублей оплатил федеральный бюджет.

Парк площадью 2,5 гектара разместился в историческом месте рядом с центром города. Ранее здесь располагался плодово-ягодный сад, устроенный в Нерехте купцом-мануфактурщиком Апполинарием Брюхановым.

В парке установили сцену, торговые павильоны, организовали смотровую площадку, с которой виден центр города и семь храмов. Прогулочную зону снабдили шезлонгами, детской площадкой и тренажёрами. Урны в парке «задекорировали» катушками ниток, на газонах расположились арт-объекты в виде клубков. По замыслу проектировщиков они напоминать посетителям о роли ткачества в прошлом Нерехты.

Отметим, что в 2021 году в Костромской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустраивается парк в Шарье. Работы на объекте затянулись из-за медлительности подрядчика и «недостаточного» контроля со стороны администрации муниципалитета. Открыть обновленный парк планируют на 4 месяца позже срока, оговоренного в муниципальном контракте — в декабре текущего года.

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