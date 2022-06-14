Ростов-на-Дону, 14 июня, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 14 июня.

(сс) jarmoluk Ливень

Согласно прогнозу синоптиков, до конца суток 14 июня, а также в течение суток 15 и 16 июня местами по Ростовской области пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 20-23 метров в секунду.

Жителей Ростовской области просят быть внимательными и осторожными в условиях непогоды.