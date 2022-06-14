Москва, , 17:01 — REGNUM Ряд вопросов, включая международные, обсудили 14 июня на встрече в Москве посол Коста-Рики Мария Лиллиам Родригес Хименес и заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Коста-Рика на карте

Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, встреча состоялась в связи с завершением дипломатической миссии Родригес Хименес в России.

Дипломаты обсудили «текущие вопросы российско-костариканского сотрудничества, перспективы развития двустороннего взаимодействия на основных направлениях». Также были затронуты некоторые темы международной повестки дня.

Со своей стороны Рябков поблагодарил Родригес Хименес за её личный вклад в укрепление отношений дружбы и взаимопонимания между двумя странами. Российский дипломат пожелал коллеге дальнейших успехов.

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