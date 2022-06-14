За сутки долг каждого жителя Риги перед государством вырос на 226 евро
Рига, 14 июня, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В среду, 14 июня, правительство Латвии поддержало предоставление кредита Рижской думе. Общий объем финансирования составляет 139,1 млн. евро.
Об этом сообщил латвийский портал bb. lv, отметив, что деньги пойдут на обновление и ремонт пяти объектов транспортной инфраструктуры государственного значения в Риге. В течение 2022–2026 годов намечено провести реконструкцию сразу четырех мостов: Воздушного, Густава Земгала, Земитанского и Вантового. А также набережной улицы Мукусалас от Островного моста до Каменного. Плановый срок выполнения работ — 2026 год.
Издание подсчитало: учитывая, что в Риге проживает 615 тысяч жителей, получается, что после выдачи кредита долг на каждого жителя столицы перед государством вырос на 226 евро и 17 центов. Семья из четырех рижан будет должна около одной тысячи евро.