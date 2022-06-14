Симферополь, 14 июня 2022, 16:55 — REGNUM Инвестиционные соглашения на общую сумму более 60 млрд рублей рассчитывают подписать власти Республики Крым в рамках Петербургского международного экономического форума, который открывается 15 июня. Об этом в телеграм-канале написал 14 июня глава Крыма Сергей Аксёнов.
Глава Крыма добавил, что на ПМЭФ республика представляет перспективные инвестиционные проекты — в этом году акцент будет сделан на проекты в сельском хозяйстве, сферах туризма, рекреации, строительства.
В 2022 году ПМЭФ проводится с 15 по 18 июня. Форум традиционно собирает представителей бизнеса и власти регионов РФ и зарубежных государств.