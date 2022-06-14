Симферополь, 14 июня, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Инвестиционные соглашения на общую сумму более 60 млрд рублей рассчитывают подписать власти Республики Крым в рамках Петербургского международного экономического форума, который открывается 15 июня. Об этом в телеграм-канале написал 14 июня глава Крыма Сергей Аксёнов.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ

«Все проекты имеют большое значение для республики, и благодаря их реализации на территории Крыма будет создано более полутора тысяч новых рабочих мест», — уточнил Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что на ПМЭФ республика представляет перспективные инвестиционные проекты — в этом году акцент будет сделан на проекты в сельском хозяйстве, сферах туризма, рекреации, строительства.

«Не случайно выбраны регионы в западной и восточной части Крымского полуострова, не обойден вниманием север Крыма. Это перспективные направления для вложения инвестиций. Не исключаю, что по итогам форума соглашений будет больше, вырастет и сумма инвестиций», — уточнил Аксёнов.

В 2022 году ПМЭФ проводится с 15 по 18 июня. Форум традиционно собирает представителей бизнеса и власти регионов РФ и зарубежных государств.