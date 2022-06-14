Сан-Сальвадор, 14 июня, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Футбольный судья одного из любительских матчей был до смерти избит в Сальвадоре, сообщает 14 июня пресс-служба федерации футбола страны.

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Футбольный арбитр Хосе Арнольдо Амайя скончался в больнице, куда был доставлен после избиения болельщиками и футболистами.

«Мы осуждаем то, что случилось с судьей Хосе Арнольдо Амайей, и верим, что власти смогут найти виновных в его убийстве», — заявил в связи с этим президент федерации футбола Сальвадора Уго Каррильо.

Уточняется, что поводом для начала драки стала красная карточка, которую арбитр с 20-летним стажем показал одному из футболистов.

Причиной смерти Хосе Арнольдо Амайя стали внутренние кровотечения.