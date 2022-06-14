Воронеж, , 16:06 — REGNUM В Воронеже коммунальные службы устраняют последствия сильного ливня, обрушившегося на город 13 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ливень Sochi.ru

Накануне в Воронеже выпало 27 мм осадков, что составило около половины месячной нормы. В результате под воду ушли улицы и перекрестки, потоки воды размыли дорожное покрытие на ряде участков.

По данным на середину дня 14 июня, с улиц города было убрано десять упавших деревьев, сломанные ветки. От мусора и песка очищено около 1 500 решеток ливнеприемников.

Из-за повреждённого покрытия закрыт проезд на улицу Героев Сибиряков (Советский район). Также в Левобережном районе, на улице Танеева был повреждён участок асфальта, покрытие обещают оперативно восстановить.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный ливень обрушился на Воронеж днём 13 июня. В соцсетях жители публиковали фото и видео с ушедшими под воду автомобилями, размытыми дорогами.