Донецк, 14 июня, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины совершили обстрел населённого пункта Озеряновка в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 июня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Артиллерия ВСУ

Удар зафиксирован в 14:30 с позиций украинских войск в посёлке Новгородское. По Озеряновке боевики выпустили пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории завода «Азот» в Северодонецке блокированы до 2,5 тыс. украинских военнослужащих.