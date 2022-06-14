Вашингтон, , 15:59 — REGNUM Известный американский актёр Нил Патрик Харрис планирует сняться в научно-фантастическом сериале «Доктор Кто». Об этом 13 июня написал портал ComicBook.

Нил Патрик Харрис Скриншот видео на YouTube

Как сообщил источник, актёр появится в специальном эпизоде, посвящённом 60-летию проекта. Однако кого именно ему предстоит сыграть — неизвестно. Премьера серии запланирована на 2023 год.

Напомним, за свою карьеру Нил Патрик Харрис снялся в более чем 60 кинопроектах. Наибольшую славу актёру принесли роли в сериалах «Как я встретил вашу маму» и «Лемони Сникет: 33 несчастья».

Читайте ранее в этом сюжете: Леди Гага может сыграть в продолжении «Джокера»