Луганск, 14 июня, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли удар ракетой «Точка У» по городу Красный Луч в Луганской Народной Республике. Об этом 14 июня сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

Rorsah-photo Ракетный комплекс «Точка-У»

В результате удара повреждено 35 жилых домов, один полностью разрушен. Благодаря работе ПВО, осколочно-фугасная боевая часть (9Н123Ф) сбитой ракеты сдетонировала при ударе о земную поверхность, рассказали в представительстве. Жертв и пострадавших в результате атаки нет.

В представительстве подчеркнули, что в случае штатного срабатывания площадь поражения могла бы составить три гектара.