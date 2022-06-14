Москва, , 15:37 — REGNUM Российские баскетбольные клубы потребуют от Евролиги компенсации за исключение из состава участников турнира и в случае отказа обратятся в суд. Об этом 14 июня заявил почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов на пресс-конференции.

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«Что касается исков, то они возможны. Если Евролига не выплатит компенсацию клубам Единой лиги ВТБ, мы пойдём в суд», — сказал Иванов.

Он добавил, что не исключён отдельный большой иск от московского ЦСКА, который является одним из акционеров Евролиги.

Ранее генеральный директор Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что сезон 2022/23 пройдёт без российских клубов, но ЦСКА останется клубом-акционером турнира.

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