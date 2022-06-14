Бухарест, 14 июня, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Правительство Румынии приступило к обсуждению поправок в Налоговый кодекс государства, предусматривающих дополнительное налогообложение специальных (повышенных) пенсий, а также высоких доходов с предпринимательской деятельности. Об этом 14 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Согласно официальной информации, соответствующее предложение поступило от представителей Социал-демократической партии в румынском коалиционном кабинете министров.

«Необходимо сделать так, чтобы люди, получающие пенсионные выплаты в размере более двух тысяч долларов, отдавали казне до 1%, от этой цифры, — заявил министр финансов Румынии Адриан Качу. — Эти правила должны также касаться компаний с оборотом более 100 миллионов евро».

Предполагается, что указанные деньги будут направлены в фонд финансирования проектов в области образования и здравоохранения.