Тбилиси, , 15:19 — REGNUM Сотрудники полиции Грузии 14 июня провели масштабную спецоперацию по выявлению сети наркоторговцев одновременно в нескольких регионах. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, оперативно-розыскные мероприятия провели в Тбилиси, Квемо-Картли, Шида-Картли, Аджарии, Имеретии и Самегрело. Были задержаны 14 человек, подозреваемых в преступлениях, связанных с распространением наркотиков.

«Полиция на основании постановления судьи несколько раз проводила контрольные закупки различных видов наркотиков и вела негласные аудио-видеозаписи этих закупок у задержанных лиц», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в ходе акции правоохранители изъяли различные виды наркотических веществ, а также крупные суммы денег, которые, предположительно были получены от сбыта запрещенных препаратов.