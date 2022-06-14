Лондон, , 15:12 — REGNUM На фоне новостей о возможности снижения поставок российской компаний «Газпром» по трубопроводу «Северный поток» цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже выросла более чем на 3%. Это 14 июня следует из данных лондонской биржи ICE.

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Согласно этой информации, после появления новости о снижении объемов поставок российского газа по «Северному потоку» стоимость июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась на 3,4% — до 993 долларов за 1 тысячу кубометров.

При этом общий рост цены на газ с начала торгов составил почти 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день компания «Газпром» может обеспечить поставки газа поставки по трубопроводу «Северный поток» только в объеме не более 100 млн кубометров ежесуточно вместо плановых 167 млн кубометров.