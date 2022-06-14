Москва, 14 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. На сегодняшний день компания «Газпром» может обеспечить поставки газа поставки по трубопроводу «Северный поток» только в объеме не более 100 млн кубометров ежесуточно вместо плановых 167 млн кубометров. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба компании в своем телеграм-канале.

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«Поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки (при плановом объеме 167 миллионов кубометров в сутки)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что такое снижение объёмов поставок связано с ограничениями на компрессорной станции «Портовая», потому что на ней на данный момент могут быть задействованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА) из-за задержек компании из ФРГ Siemens, не обеспечившей своевременное возвращение из ремонта других таких агрегатов.

Кроме этого, отмечается, что на снижение объемов прокачки также повлияла выработка межремонтного ресурса ГПА и технические неисправности двигателей, из-за чего Ростехнадзором было временно запрещено их использовать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Московской бирже продолжается снижение курса американского доллара, который снизился ниже отметки в 56 рублей.