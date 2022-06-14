Тбилиси, 14 июня, 2022, 14:48 — ИА Регнум. При строительстве автомобильного тоннеля возле села Коби Казбегского муниципалитета Грузии возле границы с Россией произошёл взрыв. Об этом 14 июня сообщает интернет-газета Netgazeti, ссылаясь на данные от Департамента автомобильных дорог.

Portalsatu.com Взрыв

По данным, полученным журналистами, от взрыва погиб один человек. Ещё десять отравились угарным газом, но сейчас их состояние удовлетворительное, они находятся дома.

Сообщается, что по данному случаю возбуждено уголовное дело. Причины взрыва выясняются, их обещают обнародовать позже. Накануне в Департаменте автомобильных дорог сообщили о гибели рабочего из Китая на строительстве тоннеля, но без подробностей.

Напомним, китайская строительная компания China Railway 23rd Bureau Group Co прокладывает дорогу для объезда наиболее сложного участка Квешети — Коби на трассе между Тбилиси и границей с Россией. На участке длиной 23 километра предстоит проложить серию тоннелей. Тоннель возле Коби считается наиболее сложным.